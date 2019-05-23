31歲王小姐，半年前產下第一胎，是4100多公克的大寶寶。雖然產後勤做骨盆腔運動，還是會漏尿，即使經過半年，陰道仍會不自主排氣，只要提重物、抱小孩，私密處就會發出如同放屁的聲音，讓她懊惱不已。

陰道也會放屁？妳是否也有過這樣的經驗，明明沒放屁，私密處卻發出「噗噗」聲，可能在和親密愛侶享受魚水之歡時發生，也可能在咳嗽、打噴嚏、甚至大笑時不經意發出，讓妳尷尬又難為情。

振興醫院婦產科主治醫師李偉浩解釋，王小姐的狀況，除了胎兒比較大，造成產後陰道鬆弛，生產時會陰部的撕裂傷口也較深，沒有縫合完全，醫師觸診就能摸到陰道深部的肌肉有個小凹陷，因此即使再怎麼運動也沒用。最後經過手術重新縫合，才解決令王小姐害羞的困擾。

雖然多數情況下，陰道排氣屬於正常生理現象，發生原因主要與陰道結構、陰道感染或本身體質有關。但有些時候可能是身體小毛病，如陰道感染、嚴重的陰道鬆弛、直腸陰道廔管等，建議還是要就醫治療，平常也可做些保養緩解。

常見陰道排氣的原因如下：

1.性行為姿勢改變、陰道攣縮，空氣正常排出

這是最常見的情況，也是自然現象，不必太過擔心。振興醫院婦產科主治醫師李偉浩解釋，性行為改變姿勢時，有些氣體會進入陰道內，加上陰道的痙攣收縮，又會將這些氣體排出，因而發出如同放屁的聲音，屬於正常現象。

2.陰道細菌感染，細菌產生氣體累積於陰道

較嚴重的陰道發炎，除了伴隨黃色、帶有魚腥味的分泌物、外陰搔癢，陰道中的細菌也會產氣累積陰道內，在某些姿勢或動作，尤其是腹壓需要用力的時候，例如咳嗽、搬重物、蹲下起身，特別容易擠出陰道中的氣體而發出聲音，這時必須使用陰道塞劑或口服抗生素治療陰道炎，才能改善。

3.產後或更年期後陰道鬆弛易累積氣體，腹壓增加時排出

產後或更年期後，陰道鬆弛或子宮脫垂，陰道也容易累積氣體，當運動用力、腹壓增加時，也會發出排放氣體的聲音，平常也可能有漏尿問題。尤其是生產超過三胎以上的女性，更容易發生。

這時建議多做骨盆腔、凱格爾運動。但如果情況較嚴重，可能要藉由骨盆底重建手術，針對筋膜和肌肉重建、甚至懸吊手術，恢復原本狀態，李偉浩說。

產後或更年期後陰道鬆弛引起的陰道處排氣現象，可以藉由凱格爾運動改善。圖片來源：康健雜誌

4.直腸陰道廔管，大腸氣體經廔管進入、由陰道排出

這種情況較少見，但李偉浩說，門診偶爾還是會遇到，大多是外傷引起，例如騎腳踏車摔倒或車禍，強烈撞擊到會陰部，造成陰道和直腸產生破洞，稱作「瘻管」，也就是陰道和直腸連接，導致來自腸子的氣體直接從陰道排出。這種氣體就和真正的放屁很像，有臭味，有時甚至糞便也會直接從陰道排出，必須經由手術修補。

5.產後失調，氣血虧虛

中醫很早就有類似陰道排氣記載。漢朝張仲景所著《金匱要略》中記載：女性陰中有排氣出如矢氣狀稱為「陰吹」，並提到「陰吹而正喧，此穀氣之實也，膏髮煎導之。」

中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師黃奎祐解釋，「膏髮煎」指的是豬脂半斤和血餘炭3枚組成，具有補虛潤燥、化瘀通便等作用。

黃奎祐進一步表示，產婦除了骨盆筋膜肌肉鬆弛無力，也可能因為產後失調，氣血虧虛明顯，出現看似陰道排氣的情形。他建議可給予適當補益氣血的中藥方劑，如八珍湯搭配黃耆、升麻、柴胡等，或搭配針灸氣海、關元、腎關等穴位，溫補氣血。

中年或更年期女性，因為荷爾蒙分泌失調，如果加上情緒影響、壓力過大，也容易有陰道排氣的現象。圖片來源：pixabay

6.壓力大，精神緊繃

中醫觀點認為，中年或更年期女性，因為荷爾蒙分泌失調，如果加上情緒影響、壓力過大，也容易因肝鬱而影響身體氣機調暢，造成氣不循常道，反而從陰道排出，這也是常見的陰吹原因之一。

除了可以用加味逍遙散佐茯神、遠志等中藥，並適度搭配滋養腎陰的枸杞、女貞子，以疏肝調暢養陰，緩解情緒問題，平常的保養也很重要。

黃奎祐建議，平常還是要適度運動，放鬆心情，避免過度勞累及情緒緊繃，也可以搭配「柴胡疏肝茶」適量飲用：取柴胡10克，枳實10克，厚朴10克，黨參10克，白芍12克，懷牛膝6克，菊花4克，木香4克，甘草3克，熱開水500cc沖泡後即可飲用。一般人皆可適量飲用，無特殊忌諱。

(中時電子報)