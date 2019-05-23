大明高中500位學生聚集眾人愛的力量，象徵讓黑白的非洲大地變彩色。（王文吉攝）

大明高中藝術校區學生體驗12小時不進食固體食物，並捐助一餐費用，支持人道救援行動。（王文吉攝）

第30屆飢餓三十飢餓體驗自辦營會熱烈展開，台中市潭子區大明高中藝術校區500名師生為回應脆弱國家兒童的需要，舉辦飢餓12小時體驗。參與的營友透過難民議題、糧荒議題等影片，感受世界最脆弱孩童的生存困境，並捐助一餐費用，支持飢餓三十人道救援行動。

大明高中潭子藝術校區500位師生體驗12小時不進食固體食物，並透過短劇及飢餓小遊戲，感受脆弱國家中弱勢兒童日常面臨的生活困境。藝術班同學繪製大幅的非洲地圖以及象徵台灣民眾滿滿愛心的愛心，透過翻牌方式，象徵將全校師生滿滿的愛傳送到最需要的角落。

今年的飢餓體驗DIY營長許芳瑜表示，住在台灣的我們，取得食物是多麼方便，雖然今天需要體驗飢餓12個小時，很快地就可以迎接食物的到來，但處脆弱國家中的孩子卻連下一餐在哪裡都不知道，所以我們會更加珍惜每一餐。

與師生一同參與的校長宋一芬也表示，與其灌輸書本上理論，不如讓學生們實際體驗飢餓。「今年特別帶領著學生們一起來看見世界上每一位孩子的需要，透過親身參與，可以更加的珍惜身邊擁有的資源，希望引起全校師生的共鳴，一起捐款幫助國外飽受飢餓的孩童。」

「一份行動，搶救一個生命。」台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，2017年全球8.21億飢餓人口中，有1.24億人因缺糧急需援助，31％為天災影響，63％是因為戰亂導致。兒童的長期飢餓會造成發展遲緩、學習障礙、常生病等問題，世界展望會透過糧食援助、營養餵食、農業培力等，降低糧食短缺對兒童的生存威脅。

(中時 )