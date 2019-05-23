《都挺好》入圍多項大獎，最被看好。（取自新浪微博＠新浪電視）

《知否知否應是綠肥紅瘦》主角朱一龍（右2）、趙麗穎（中）分別入圍最佳男配角與最佳女主角。（取自新浪微博＠新浪電視）

陳坤以《天盛長歌》角逐視帝。（取自新浪微博＠新浪電視）

將於6月10日至14日舉行的25屆上海電視節，今天（5月23日）下午公佈電視劇「白玉蘭獎」入圍名單，陳坤、倪大紅等人角逐最佳男演員；姚晨、趙麗穎爭視后。

主辦單位表示，今年電視劇、紀錄片、動畫片、綜藝等4大類別共收到來自全球52個國家和地區的近1000部作品報名，數量超過歷屆；其中，電視劇數量多，且題材豐富、風格多樣，海外電視劇的報名數量更比2018年增加近1倍。

今年白玉蘭獎的評審團名單已於日前公佈，電視劇單元評委會主席，由曾執導《三國》的著名導演高希希擔任；評委則有編劇陳彤、曾參與電影《明月幾時有》演出的藝人黃志忠、去年以《我的前半生》贏得廣泛讚揚的馬伊琍以及《大軍師司馬懿之軍師聯盟》、《虎嘯龍吟》的導演張永新等人。

為期5天的上海電視節將舉辦白玉蘭獎國際電視節目評選、白玉蘭獎優秀中外電視作品展播、互聯網影視峰會、國際影視市場·電視市場、白玉蘭電視論壇、「白玉蘭綻放」頒獎典禮等主體活動。

白玉蘭獎主要入圍名單：

最佳男主角：陳坤《天盛長歌》、何冰《芝麻胡同》、倪大紅《都挺好》、王凱《大江大河》、祖峰《面具》

最佳女主角：蔣雯麗《正陽門下小女人》、劉蓓《芝麻胡同》、萬茜《脫身》、姚晨《都挺好》、趙麗穎《知否知否應是綠肥紅瘦》

最佳男配角：高鑫《都挺好》、郭京飛《都挺好》、李乃文《愛情的邊疆》、劉奕君《遠大前程》、朱一龍《知否知否應是綠肥紅瘦》

最佳女配角：李念《都挺好》、童瑤《大江大河》、薩日娜《那座城這家人》、田海蓉《正陽門下小女人》、劉琳《知否知否應是綠肥紅瘦》

最佳電視劇：《創業時代》、《大江大河》、《都挺好》、《歸去來》、《天盛長歌》、《那座城這家人》、《正陽門下小女人》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《最美的青春》、《芝麻胡同》

(旺報 )