美國一間社區大學日前舉辦畢業證書頒發儀式，所有畢業生排隊陸續上台領取證書，享受開心的一刻。但一名男子因太過於興奮，上台領證書前想用後空翻的方式慶祝畢業，不料跳的不夠高，轉身落地時沒帥成，反而是從肩頸處直接重重摔在地上，當場引起現場一陣驚呼。

畢業典禮是人生重要里程碑，許多人都會用不同方式來慶祝紀念。美國有一名畢業生在上台領取畢業證書時，想在全校師生面前，用帥氣後空翻來紀念這重要的一刻，不料耍帥沒成功，只翻了一半就落地，後肩頸直接重摔在舞台上，引起現場一陣驚呼，超糗影片也被網友瘋傳。

據《USA Today》報導，美國德克薩斯州的埃爾帕索社區學院(El Paso Community College)上週末舉行畢業典禮，現場影片曝光，影片中可見，大學生陸續排隊上台領畢業證書並與校長握手，有一名男大學生很高興畢業，決定在畢業典禮上表演後空翻。

男大生上台後，表情非常得意，比出手勢要校長稍等一下，接下來往上一跳做出後空翻動做，豈料男大生在空中只翻了半圈，雙腳沒預期翻過便下墜，用肩膀及後頸著地，雖然他落地後有翻轉起身，但撞擊發出巨大聲響，讓現場觀眾一片驚呼。

網友Viridianna在現場用手機錄下當時情景，並將影片上傳到個人Twitter，上傳不到一週，吸引超過470萬網友觀看，24萬人點讚，7萬人轉發，更有許多國外媒體報導，許多網友也留言，「看了4次還是很想笑」、「他被自己打倒了」。

im freaking dying 😂💀 pic.twitter.com/B7vikGkHrZ — viridiana 💛 (@viridianna_g) 2019年5月18日

(中時電子報)