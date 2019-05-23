面對媒體詢問全民調是否該納入柯，朱果斷回應，「當然要列入」。(吳亮賢攝)

總統擬參選人朱立倫「台灣更好，立倫行腳」行程，今日下午來到新莊區五工路安得烈食物銀行，化身一日志工，被問國民黨初選民調方式，是否該納入台北市長柯文哲，朱果斷回應，「當然要列入」。

朱立倫表示，柯市長參選意願很強，實力也相當受到重視，「當然要把柯列入民調，除非在民調前，他已表達不要參選。」

另外針對重陽敬老金議題，柯酸「若國民黨要變賣黨產來發重陽敬老金，我們當然跟他說謝謝」，朱立倫回應，「完全聽不懂他的邏輯」，發重陽敬老金是各地方政府權責，「就像我當市長也有發」。

朱立倫說，政府預算要怎麼用，是地方首長的決定「柯停發是他的邏輯，各地要發也有他的邏輯，這是對長輩的敬重，跟黨產一點關係都沒有。」

對於今早名嘴黃光芹批評韓國瑜過去花天酒地，朱立倫則力挺韓，「到了選舉，出現很多的爆料跟挖過去的歷史，我不主張這種選舉方式。」直言這種爆料「有什麼意義」，並呼籲選舉要正面選舉，「講10年前20年前的事，意義不大」。

另外蔡英文總統今早接見華人民主書院訪賓時表示，在「一國兩制台灣方案」出現的時候，「台灣的總統沒有遊移或模糊的空間」，朱立倫批評，「蔡總統不要再操作這個議題」。

朱指出，國民黨一再強調反對一國兩制，堅持自由民主中華民國體制，「她是在選舉操作、政治指控」，毫無意義，朱最後更酸蔡，「這句話應該要跟共產黨講，跟習近平講。」

(中時 )