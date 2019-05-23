南投日月潭是許多觀光客來台灣時必去的景點，一名在日月潭遊艇服務的職員表示，最近接了好幾團自由行大陸遊客，他們包船航程停留點是伊達邵村莊，結果這些客人們下船後，大多只待了10分鐘就回到船上。看到這個現象，這名職員相當困惑，「為什麼客人消費能力高卻不消費？」事後觀察了一下之後，他才明白原來關鍵出在行動支付上。

該名日月潭遊艇服務的職員22日在臉書感嘆，今年起大陸遊客再多人來台灣，但他卻感嘆大部份的店家要賺人民幣恐怕很難。他說，最近接了好幾團自由行的大陸客，包船航程停留點「伊達邵村莊」，但這些陸客卻都10分鐘就回到船上。

該名員工納悶想說，「怎會幾分鐘內就通通回到船上？」後來經他觀察了一下，他認為原因是出在這些陸客都有行動支付的消費習慣。他分析，因為陸客習慣使用行動支付，但是大部分店家無法與之對接，讓他們乾脆放棄消費。他無奈道：「只能說，真不知道是台灣很小心，還是很落伍？」

網友見了臉書PO文，紛紛表示，「當然是落伍啊」、「鎖國與井底觀天就落伍了」、「我們商家不能與大陸手機支付對接，將會損失很多商機」、「對接的金流真的很重要，無法接 客人就掉頭 商機就沒了」、「我是覺得商品的品質不夠高也是問題之一」、「那你要賺機會財，機會是給把握的住的人，自己要想辦法與自由行陸客微信支付」。

(中時電子報)