花蓮縣政府建設處長鄧子榆（左起）、行研處長林金虎、地政處長江東成等人，全部上台答覆「六帶一路」。（范振和攝）

「中國大搞一帶一路，花蓮自然人文條件好，應規畫六帶一路！」花蓮縣議員吳建志23日在縣政總質詢中，暢談六帶一路，縣長徐榛蔚強調，會後再共同研商可行性。

吳建志所謂的「六帶」就是自然生態保育帶、東海岸觀光帶、都市發展中心帶、產業居住帶、教育科技帶、觀光休閒農業帶，「一路」意指蘇花高速公路銜接花東高速公路，如此花蓮才能全方位發展開來。

他表示，花蓮是台灣最後一塊淨土，但在交通基礎建設不便、人力資源浪費、產業結構落後等劣勢下，導致發展停滯不前，希望提供縣府發展花蓮策略。但這也一口氣要求建設處長鄧子榆、行研處長林金虎、地政處長江東成上台備詢。

鄧子榆回應花蓮的優劣勢後，吳建志補充，優勢是陽光、空氣、水品質一流，而祥和的社會風氣、土地取得容易，陸海空交通都有，是優勢；基礎建設不足、產業結構落後、人力資源浪費等，這是劣勢，因而他提出「六帶一路」的藍圖。有關花東快速道路，鄧子榆說，公路總局已進行可行性評估，並納入環島高速公路網規畫項下。

林金虎針對教育科技帶，表示位於壽豐鄉鯉魚山以東，花蓮溪以西，木瓜溪以南，荖溪以北面積3千多公頃的土地，已請中華經濟研究院滾動式檢討，並與縣府各局處研討未來如何發展運用。

徐榛蔚答覆「六帶一路」，認為規畫相當宏觀，但牽涉各鄉鎮、中央主管機關及法令規定，會後將與縣府各局處詳細討論，並邀集各機關評估落實的可行性。

吳建志也提及，花蓮原本有雙城計畫，即壽豐鄉的大學城、科學城，政府光喊南北平衡，從未考量東西平衡，竹科年產值一兆元，也有中科、南科，就是缺東科，花蓮科學園區一旦成局，可望讓北漂人才回流。

(中時 )