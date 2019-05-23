基隆市聯合婚禮限量30對名額23日瞬間秒殺，幸運兒中 包括1對同性戀人趙小姐（右）與林小姐（左），2人相吻，希望得到大家祝福。（張穎齊攝）

基隆市聯合婚禮7月5日將在公主郵輪「盛世公主號」登場，23日上午開放登記，限30對名額，22日晚間便有民眾徹夜排隊。（張穎齊翻攝）

基隆市聯合婚禮7月5日將在公主郵輪「盛世公主號」登場，23日上午開放登記，限30對名額。（張穎齊攝）

基隆市聯合婚禮7月5日將在公主郵輪「盛世公主號」登場，23日上午開放登記，限30對名額，市府派出辣妹來吸睛。（張穎齊攝）

基隆市聯合婚禮7月5日將在公主郵輪「盛世公主號」登場，23日上午開放登記，限30對名額，但22日晚上便有民眾徹夜排隊，名額瞬間秒殺。其中還包括1對同性戀人趙小姐與林小姐，2人在同婚專法剛通過就來登記，接受大家祝福。

基隆市政府今年首度與公主郵輪合作，7月5日將在「盛世公主號」舉辦「西洋宮廷風格婚禮」，並提供郵輪蜜月旅行大獎。民政處宗教禮儀科長張國株表示，23日開放現場報名，男女雙方只需其中一方設籍在基隆或在基隆工作，都有資格報名，限額30對。

活動消息放出後，22日晚間就有許多人連夜排隊，只為了搶到限額30對的名額，到了23日上午8時，現場已有40對人馬大排長龍，一開放登記就瞬間秒殺，而抽出的30對幸運兒中，包括1對在一起3年的同性戀人趙小姐與林小姐。

「很開心趕在同婚專法後報名參加！」趙小姐開心地表示，她們沒想過可以參加到聯合婚禮，且原本也不打算辦婚禮，但因為剛好同性專法17日剛通過，24日即可登記結婚，加上她們也滿像搭搭看郵輪，所以才想趁此機會報名看看，沒想到居然被抽中，讓她們受寵若驚。

趙小姐說，她們22日晚間就到場排隊，非常開心能以同性結婚的方式參加，同時也希望她們可以得到大家的祝福，並向同性的同胞喊話說：「盡管未來道路上會遇到困難，但也要勇敢地站出來！」

(中時 )