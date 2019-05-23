球后戴資穎昨日在蘇迪曼盃分組預賽與韓國第二點單打不敵小將安世英，中華隊最終2比3敗下陣來，大陸退役名將蔡贇賽後批評戴資穎的個性導致輸掉這場比賽，這番批評言論在網路在引起了不少爭議。

現年39歲的蔡贇，曾在2006、2009、2010與2011年4度奪得世錦賽男雙冠軍，同時也是大陸隊在湯姆斯盃5連霸及蘇迪曼盃6連霸的功臣人物，2012年倫敦奧運摘下男雙金牌，完成大滿貫壯舉，2016年宣布高掛球鞋退役。蔡贇的羽球生涯共計拿下17座世界冠軍頭銜，堪稱是大陸羽壇雙打第一人。

蔡贇目前擔任「央視」球評，昨日在得知戴資穎輸掉比賽後立即表達看法，戴資穎的打球風格雖然很犀利，比賽場面也很好看，但她在世界大賽的成績總是差強人意，並且往往在受訪時會講「輸球很難過，我很想贏。」之類的話語，但實際上感覺不到她有反省的味道，

蔡贇強調，有時候運動員必須要正視問題，才能夠真正的解決問題，一旦有了閃躲或是規避的念頭，那就會造成性格上的差異。

蔡贇的這番言論在網路上引起不少討論，部分網友認同他的看法，但也有網友替戴資穎抱屈，並且寫著，每位運動員都有自己的生活方式，為何要滿足你的觀點和理念呢？

(中時電子報)