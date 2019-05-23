AI人工智慧是未來科技的趨勢，應用在養殖業也頗有成效。國立中山大學研究團隊打造「AI養殖系統」，透過「水下影像辨識系統」即時分析蝦群狀況、精準控制餵食，將草蝦育成率從4、5成提高至7成，還成功養出30公克的霸王蝦。

國立中山大學資訊工程學系教授黃英哲、張雲南及鄺獻榮，與海洋科學系教授洪慶章、劉莉蓮合組跨域研究團隊，23日在高雄西子灣岸際實驗養殖區舉辦「AI智慧養殖成果發表會」。AI養殖系統養出的蝦，平均每隻蝦增重3成，間接讓蝦池節電3成，號稱未來養蝦業可以「用最少人力及成本，養出大隻肥美的蝦」。

中山研究團隊指出，現行的傳統餵養方式，漁民難以目視池底蝦群的健康情況，容易過度餵養，導致水中殘留過多的殘餌與排泄物，影響蝦隻成長。

AI養殖系統藉由可見光和紅外線技術，克服不同的光線、水色及混濁度，自動辨識池底蝦子的數量、大小、活動力及攝食情況等，全天候監測記錄蝦隻動態，精準控制餵食。團隊自2018年10月開始以純海水飼養草蝦，歷經6個多月成功養出20尾斤的草蝦（1斤600克，每隻蝦約30克，等級屬霸王蝦）。

團隊主持人、中山資工系講座教授黃英哲表示，AI水下影像養殖技術目前正在開發人工智慧晶片模組，希望幫助傳統產業轉型科技化，未來將導入民間養殖場域，進行白蝦與草蝦池的實地測試。

(中時 )