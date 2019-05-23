現年36歲的大都會明星球員坎諾(Robinson Cano)，日前2場比賽都因擊出球後未全力跑壘造成雙殺，引起球迷抨擊聲浪，而23日對戰國民的比賽中，坎諾改過自新，敲出滾地球後積極跑向一壘，但全力衝刺的結果竟是拉傷而退場。

坎諾前幾日2度因未全力跑壘形成雙殺，讓球迷非常憤慨，甚至還被總教練米奇(Mickey Callaway)調離先發陣容。先是18日擊出滾地球後沒有跑壘形成雙殺；再來是20日坎諾擊球後低頭盯著球，完全沒有起步跑向一壘，形成雙殺後還向主審爭論。雖然坎諾有解釋第一次是因為記錯出局數、且記分板也顯示錯誤而沒有跑壘；第二次則認為百分之99會形成界外球，不過解釋後還是難以阻止球迷及外界的質疑。

23日大都會對戰國民，第3局敲出滾地球，這次坎諾想擺脫前幾日不跑壘的標籤，決定奮力衝向一壘，不過才跑到約4分之3的位置時，就因為左腿四頭肌拉傷而面目猙獰，不但沒有成功上壘，還因此受傷退場。

坎諾賽後立刻送醫照核磁共振(MRI)，不過結果尚未公布，誰也沒想到坎諾受到前2次的刺激，決定展現積極態度後反而因此受傷。在坎諾缺席後，大都會可能會選黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)或麥尼爾(Jeff McNeil)填補二壘空缺。

(中時電子報)