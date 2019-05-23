兼具醫學研究和生物醫學產業發展功能的林口長庚研究大樓今天啟用，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，研究是醫療創新與提升的根本，因此長庚醫院每年投入龐大經費支持院內外研究計劃，發表的論文每年平均超過2300篇，在全國醫院中排名第一，希望研究大樓啟用後，提供最優質的環境給研究團隊，再創長庚研究巔峰，也為台灣生技產業及轉譯醫學樹立新里程碑。

林口長庚醫院研究大樓啟用典禮於今上午舉行，長庚醫療財團法人董事會董事王貴雲、林澤安、李鴻鈞等均出席。

長庚決策委員會程文俊主委表示，創辦人王永慶先生開辦長庚醫療體系後，對醫學研究的投入不遺餘力，希望能持續提升醫療專業與健康照護水準，他高瞻遠矚於2005年1月19日核定興建研究大樓，以深耕醫療研究領域，提升醫療科技水準及研究能量。

林口長庚研究大樓坐落於林口長庚永慶尖端科學園區，為一棟地上10層、地下2層之建築物，樓地板面積共14,934坪，2015年10月開工，2019年4月完工，斥資新台幣33億元，是一棟結合生態與資源再利用的環保綠能與科技化之研究大樓。內部規劃強調促進各單位間跨領域研究合作為重點，以讓不同研究群體的多元面貌在研究大樓各個樓層施展，共同創造與激發出巨大的研究能量。

長庚醫院表示，近幾年該院的研究不斷突破創新，從癌症領域研究、生物標誌研究、基因次世代定序分析、核心實驗室、免疫學研究、質子治療等，到目前的微生物與糞菌植入術之轉譯醫學研究、細胞治療研究、人工智能（AI）等，都有重大成果發表，為提供同仁更優質的研究環境，因此在「永慶尖端醫療園區」裡，以黃金級綠建築概念新建這棟研究大樓，結合鄰近的質子暨放射治療中心，整合成一塊兼具研究、治療、會議的多功能園區。

研究大樓一樓為挑高明亮大廳，內部設有一間可容納450人的綜合會議廳、兩間會議室，以及一間數位圖書室提供研究人員檢索學術期刊與網路上各類資源。2至3樓設有多元且獲得OECD GLP(經濟合作暨發展組織 優良實驗室操作)、ISO 17025等國際認證之國際級實驗室，以確保高品質之實驗結果。地下兩層則是國內最新式且有自動化管理系統的「實驗動物中心」，能提供研究人員最完整先進的研究需求。

翁文能研發長表示，動物實驗是醫療生技發展過程中相當基礎卻非常重要的一環，因為許多動物與人類的遺傳基因相近，從生理、代謝到發育等的表現都極具參考價值，對於未來醫學研究與發展相當有幫助，且能加速國內生技產業及轉譯醫學的發展，強化台灣的國際競爭力。

林口長庚醫院馮思中副院長指出，因考量震動易影響動物照養及造成影像數據不準確，因此實驗動物中心設置在地下兩層，並以微震工程加強。內部設有動物飼養區、亞洲第一套隧道式自動化清洗整合系統、實驗區、智慧型開刀房，均為全換氣空間，溫、濕度及房室壓差等全部電腦控制，完全符合「國際實驗動物管理評鑑及認證協會(AAALAC)」的認證規範。啟用將可提供完善的動物影像攝影、基因轉殖、基因剔除、胚胎冷凍以及免疫組織鑑定等實驗服務，以期能將動物研究成功應用在臨床試驗。

(中時電子報)