谷關工務段趁雨勢空檔，出動大型機具清除土石。（王文吉翻攝）

連日強降雨沖刷，山區土石鬆軟，台21線0.5公里23日凌晨發生邊坡路樹倒塌，壓斷電線桿，造成台中東勢400多戶停電，台電接獲通報，立即派員搶修，恢復供電。台8線中橫便道谷關至德基路段柔腸寸斷，共計17處發生土石崩塌及路基掏空等情形，谷關工務段趁雨勢空檔派員搶修，評估6月30日才能恢復通車。

中橫便道自18日起受連續豪大雨影響，多處路段受損嚴重，谷關工務段緊急封閉，並利用雨勢空檔，派員進入便道勘災，第一時間清查共有11處路段有土石流、邊坡崩塌，路基掏空等情形，因雨勢一波接一波，災情持續擴大，截至23日中午為止，便道內共有17處受損。

谷關工務段長呂正安指出，中橫便道此波雨災，以11.8K的青山橋受損最為嚴重，因大量土石堆積重壓，造成橋體變形，經專家學者會勘後，初步判定主體結構有開裂情形，將進行補強或增加支撐。另便道外63K有侵蝕溝夾帶大量土石沖毀明隧道工程，施工機具也遭掩埋。

谷關工務段加派人力機具，雙頭併進搶通。呂正安表示，因災害擴大需緊急施作臨時便道，預估6月30日搶通恢復通行。另為維護大梨山地區民眾就醫、就學及民生採購需求，豐原客運往返梨山、谷關的865公車，22日起依原6506路線改道埔里、清境、合歡山行駛。

往來台中東勢、南投國姓的台21線，23日凌晨2時許發生路樹倒塌，1棵3層樓高的山黃麻從0.5K邊坡橫倒路面，巨大樹幹擊中11000伏特的高壓電，電纜應聲扯斷前後2根電桿。台電指出，因供電系統毀損，共有84戶民宅及402處果園停電，經派員搶修，當天中午過後復電。

(中時 )