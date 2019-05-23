基隆市暖暖區行政大樓，停車空間一位難求，民眾洽公不便，導致經常有車輛不得以違規停在紅線上。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區行政大樓，停車空間一位難求，民眾洽公不便，導致經常有車輛不得以違規停在紅線上，議員林旻勳促市府應活化閒置土地，提供停車空間。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區行政大樓，停車空間一位難求，民眾洽公不便，導致經常有車輛不得以違規停在紅線上，引起民眾不滿。議員林旻勳23日在市政總質詢指出，應活化閒置土地及規畫停車場空間，市長林右昌答詢表示，市府會盡力來努力。

林旻勳表示，暖暖區行政大樓應規畫停車空間，有停車位後，市府也可發展周邊觀光廊帶，如台北市大同區公所有複合式功能，上面辦公下面是蘭州市場，可列改建參考。

林右昌指出，暖暖老街發展早且密集，公所改建可能是個選項，由於土地未取得，更遑論建物部分，且位處在中心地區，所有機能都放在這，車流量的集中會比現在還大，市府會再做更好的機能規畫。

林右昌還說，這幾年市府考慮多項方案，橋下親水空間靠近鐵路側土地，或與土地民間所有權人洽談，由民間開闢，區公所旁現也有幾處停車場，白公園旁腹地較大，由於碰到土地問題現不能徵收，只能協議價購，但金額龐大，市府會盡力來努力促成。

林旻勳進一步質詢，他以台中審計新村為例，建議市府跟港公司爭取碇內惠明新村，可以規畫活用，並帶動觀光，提升青年返鄉創業的動力。

林右昌則說，最根源土地要優先處理，而惠明新村土地是屬於港公司的，倘若要做長照養生村的業務，這將會與港公司的核心業務無關，所以這塊土地應先繳回國產署，才能再進一步規畫、活化利用。

(中時 )