為保障技師執業環境， 行政院會今天通過「技師法」部分條文修正案，未來利害關係人報請技師懲戒涉及技師辦理鑑定事務時，將建立初篩機制，也就是應先經目的事業主管機關、各縣市主管機關或技師公會審核後再轉送技師懲戒委員會。

工程會技術處長林傑表示，工程會統計⾃2000年起迄2018年底止,技師移送懲戒案件400件中，平均受懲戒定案的比率68.9％，但若只看技師辦理鑑定案件一項，移送懲戒審議完成而受懲戒的定案比率卻只有13.5％，

林傑說，詳細分析，技師鑑定的結果將影響當事雙方權利義務改變，利害關係人可能會以此來影響鑑定結果。

工程會表示，為避免利害關係人利用懲戒機制作為影響爭議調解或訴訟程序的手段,影響技師服務品質,修法後針對技師辦理鑑定事務,由利害關係人交付懲戒者,建立應先經審核後轉送的初篩機制。

鑑於國際間對於人權保障日益重視，工程會也說，為配合身心障礙者權利公約，這次修法也將歧視性文字加以修正；另外，台灣已是亞太工程師組織會員，為確保未來外國認許技師在我國執業品質，以維護公共安全與公共利益，修法也將建立分流管理的臨時證照制度及配套規定，以完成與其他國家洽談技師相互認許的準備作業。

(中時 )