民進黨昨日中執會後記者會前，前行政院長賴清德到黨中央記者室對媒體闡述「贏的策略」，卻被原準備直轉執會後記者會的黨中央官方臉書現場還同步直播，遭挺英方質疑黨中央偏袒賴。民進黨發言人李明俐今表示， 賴清德提出借用黨部場地，在顧及媒體採訪需求下同意出借場地。

李強調，賴所發表的內容，不代表中央黨部，也不會破壞黨部所有立場。

李明俐表示，往後任何相似狀況的處理，黨部會更加審慎，避免引起誤解，謹向社會各界澄清。

(中時 )