遭質疑偏袒賴清德 黨中央：顧及採訪需求才出借場地 16:412019/05/23 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨昨日中執會後記者會前，前行政院長賴清德到黨中央記者室對媒體闡述「贏的策略」，卻被原準備直轉執會後記者會的黨中央官方臉書現場還同步直播，遭挺英方質疑黨中央偏袒賴。民進黨發言人李明俐今表示， 賴清德提出借用黨部場地，在顧及媒體採訪需求下同意出借場地。 李強調，賴所發表的內容，不代表中央黨部，也不會破壞黨部所有立場。 李明俐表示，往後任何相似狀況的處理，黨部會更加審慎，避免引起誤解，謹向社會各界澄清。 (中時 ) #賴清德 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 深綠民調：民進黨初選 賴神大幅領先小英 10:462019/05/19 政治 綠重返執政3年 5成7民眾不滿執政表現 11:442019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 賴清德呼籲初選要乾淨贏 蔡英文陣營要求收回 19:062019/05/21 政治 戰鬥力太差 李正皓：賴清德連高嘉瑜都不如 00:232019/05/23 政治 作掉賴清德 蔡英文就能贏嗎 04:102019/05/23 時論廣場 國民黨中央與縣黨部互槓 縣黨部拒中央派代 14:422019/05/23 政治 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 再失言？這話網暴怒轟柯：請道歉！ - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 親綠民調顯示 韓國瑜領先郭台銘2位數！ - 政治 黃光芹爆神秘數字3700；韓國瑜籲：講話謹慎小心要有證據 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。