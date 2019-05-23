國軍第4作戰區今天在屏東滿豐訓場實施操演，包括雷霆2000火箭、從未曝光最新型的30公厘鏈砲雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機等紛紛火力大爆發，整個屏東海岸上午火箭與飛彈齊飛，宛如置身戰場，堪稱歷年最壯觀。

國軍在屏東海岸進行灘岸殲敵操演，火力四射相當驚人。〈國防部提供〉

值得一提的是，雲豹甲車30鏈砲構型首次參與操演，展現優異性能；還在國內首次出現現地偽裝，更貼近實戰環境。為強化部隊偽裝、適應當地環境，原採數位迷彩車體的雲豹甲車，利用現地土黃色泥土覆蓋，破壞了車輛輪廓，瞬間融入地形之中。

今年的第四作戰區的聯合灘岸殲敵操演，上午由陸軍司令陳寶餘上將親自主持，此次操演模擬敵軍對潮屏地區實施三棲突擊進犯，三軍部隊藉由聯合實彈射擊訓練，驗證三軍聯合作戰指管能力，確保國家安全。

操演期間，分別由空軍F-16、IDF戰機、陸軍AH-1W攻擊直升機、AH-64E直升機向海面目標實施殲敵，並以雷霆2000多管火箭及M109、M110自走砲、CM11戰車等各型武器裝備實施舟波攻擊，精準命中海上目標區。

(中時電子報)