老物再利用，尋復古品懷舊，也讓資源不浪費，地球更美好！充滿木頭香氣的衣櫥、最適合在夏天發呆的老藤椅、爺爺手工製作的小板凳、媽媽抽屜裡那把老鐵剪刀，每項物資都值得被珍惜！一年一度的「購舊好‧夠就好 老物再生市集」，本週五～週日（5/24～26日）將於國立台灣博物館南門園區舉行，為那些被人所遺忘塵封的老家具、大量生產所製造的現代產物找到新居所。

購舊好市集為老物找到新居所。（台博館提供）

由國立台灣博物館與唐青古物商合辦的購舊好市集今年邁向第四屆，每年都吸引廣大民眾的喜愛與回饋，光是2018年就收到了903件捐贈家具，為近942件家具找到新家，並改造超過50件的家具，使物資能物盡其用適得其所。

本次在攤位部分集結了二手家具家飾、二手衣飾、物品改造修理、惜材美食及手工創作等。活動期間舉辦的體驗課程有凌宗魁老師帶領的城南文化資產走讀、廢紙手工書工作坊、夏日蔬果發酵工作坊、破損舊衣物繡補工作坊、製鞋過程與保養修理展示、織布機文化體驗、鐘錶的美麗與維修、老工廠的針織技術等。

講座部分「有什麼用什麼的」廚房課，由知名作家陳念萱老師分享「懶人廚房」的經營方式，介紹如何在簡單滋味中學習好品味；另有「關於物品」的哲學課，由政大哲學博士紀金慶，以德國哲學家班雅明最經典的著作〈機械複製年代的藝術作品〉，分享對於物品的思考與未來。

購舊好市集提供惜物體驗課程。（台博館提供）

老物再生市集以推動物品再生為基底，除集結市內少見的大型二手家具攤位外，串連各領域對環境永續、老物再生等單位，不只販售物品，也能交換對於生活、社會的理念。

(中時電子報)