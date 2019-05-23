男子還頻頻喚她「蜜糖」，使得游女因此暈船，遂用line要游女匯美金10萬元給他。（張穎齊翻攝）

痴情女子！基隆市1名68歲游姓女子，日前在LINE通訊軟體認識1名自稱從事建築業的大陸籍男子，雙方以LINE往來一周後，就互相認定為男女友，男子還頻頻喚她「蜜糖」，使得游女因此暈船。怎料後來，男子竟以生意周轉為由，要游女匯美金10萬元給他，游女不疑有他前往台銀匯款，所幸被熱心的員警即時阻止，好言相勸下，才讓游女醒悟。

基隆市警察局第二分局信六路派出所於21日上午11時許接獲台灣銀行報案稱，疑似有民眾遭詐騙，請警方到場協助，巡佐林思源、警員張少謙獲報後，立即趕赴現場查處。

員警到場了解時，游女起初還不願與警方配合，總是顧左右而言他，一再詢問之下，游女才坦承日前在LINE通訊軟體認識一名自稱從事建築業的中國籍男子，雙方以LINE往來一週後互相認定為男女朋友。

詐騙男子近日向游女表示，因為生意周轉困難，請游女匯款美金10萬元至華南銀行協助周轉，游女不疑有他，隨即從基隆市暖暖區住處，步行至義一路台灣銀行匯款。

員警研判游女應遭受詐騙，且她還領取每個月6000元的生活救濟金度日，無法提供如此鉅額匯款，但游女仍堅信中國籍男子的騙術，離開銀行前不斷地跟警方確認，經員警細心說明、勸導才醒悟，所幸警方與銀行行員及時阻止才能保住生活費。

(中時 )