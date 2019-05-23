總統公布修正《道路交通管理處罰條例》條文，汽車駕駛人行經行人穿越道時，若不禮讓視覺功能障礙者，罰款將加倍處罰，從1200至3600元提高為2400至7200元。交通部路政司表示，配合子法修正期程，預計3到6個月可以上路。

交通部路政司表示，此次《道交條例》修正重點，主要為汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200至3600元罰鍰；遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓其先行通過者，處2400至7200元罰鍰。此外，若因不禮讓而肇事，致人受傷或死亡，罰款也同樣加重為2400元到7200元。

自行車等慢車若不禮讓視障者，罰款將從300至600元，加倍為600至1200元罰鍰；若肇事導致受傷或死亡，罰款加重到1200至2400元。

路政司指出，未經許可在行人穿越道堆放障礙物、拋擲物品妨礙交通，可處3000至6000元罰鍰，若致人受傷或死亡則將加倍處罰，將可罰6000至1萬2000元。

(中時 )