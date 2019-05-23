檸檬水。（圖/達志）

腹部脂肪過多不是好事，容易引起高血壓，心臟病，糖尿病和消化系統問題等等。腹部脂肪多怎麼辦？其實常喝6種水能幫你減腹部脂肪。

《健康報網》報導，6種水能幫你減腹部脂肪，詳細如下:

1、水：水可讓人保持飽足感，清除毒素，控制食慾，而且是人們擁有最好和最便宜的燃燒腹部脂肪的飲料。

2、黃瓜和生薑水：生薑能增強免疫力、減輕胃腸道問題；黃瓜具有抗氧化，抗炎，抗癌的功效；黃瓜和生薑切片混在水中，有助消除腹部脂肪。

3、生薑綠茶：綠茶有益新陳代謝，幫助大腦活動，降低癌症風險，還可減少身體對脂肪的吸收，將半個檸檬或薑汁擠入綠茶中可排毒。

4、蘋果醋和水：蘋果醋是很好的膽汁興奮劑，可保持胃中pH值平衡，幫助腹部燃燒脂肪；蘋果醋會增飽腹感，抑制食慾。

5、檸檬水：檸檬有助體內排毒，幫助減輕體重，只需在水中加入檸檬片和薄荷葉，即成為一個完美的腹部減肥飲料。

6、椰子水：椰子水富含膳食纖維，卡路里含量低，可幫助擺脫頑固的腹部脂肪。

(中時電子報)