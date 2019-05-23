新北市最新門牌因為辨識度不足暫緩更換，其中備受批評的二樓以上門牌只剩號碼，沒有巷弄名稱，新北市府使用粉紅色A4護貝紙張註明巷弄名稱，新北市議員何博文直言，市府要求民眾不能亂貼小廣告，自己卻帶頭貼小廣告，要求市府盡速完成新門牌補強設計，全面更換。

何博文23日在議會質詢時表示，一般民眾沒辦法住豪宅，也要住得舒舒服服，尤其每天都要面對的門牌，先前市府因為辨識度問題，暫緩更換，不料板橋光華街二樓以上門牌，多貼了粉紅色A4紙張護貝的暫時性門牌，美學令人不敢恭維，新北市撕小廣告斯都來不及了，沒想到市政府竟然自己弄小廣告貼在民眾家門口。

民政局長柯慶忠表示，為了新式門牌更新一事，已跟市民開了好多次會，也跟廠商討論如何補強辨識性的問題，戶所人員也下里調查，目前看到二樓以上的只是暫時性加強巷弄名稱，新式門牌何時能夠完成還要一到兩個月「籌備」，七月底一定會定案。

(中時 )