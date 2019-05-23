香港男星林利過去曾以舊藝名林立洋在台灣發展，前年他因血便驗出直腸癌三期，戰勝病魔後，今年5月20日他曬出與女友牽手合影，宣布將和相識20年的台灣粉絲Erin結婚，最近女星馮鎵瀠（Naomi）轉發相關新聞，透露當年被Erin糾纏奪愛的往事，最後酸：「娶到她，我真是恭喜你！」

今年一月林立洋在臉書承認戀愛，四個月後林立洋承認求婚成功，據知林立洋和未婚妻Erin相識20年，去年底林立洋來台灣拍戲，雙方才擦出火花，Erin比林立洋小10多歲，因雙方價值觀相同，讓林立洋動了成家的年頭，本月初趁Erin來香港時，林立洋便在機場和女友求婚成功。

據《東網》報導，性感女星馮鎵瀠最近轉貼林立洋結婚消息，直說：「當年情敵啊...當年偷用男方MSN找我，有次我們開車回家，陳小姐（指Erin）就傳訊給男方說在他家等他，我說不見她會怎樣，男方說不見她她就會找記者」，馮鎵瀠稱自己最後為了避開見Erin便跳車逃回家，馮鎵瀠說：「人生的情敵中，這是高級組，我印象深刻，娶到她我真是恭喜你！」而對此，林利方面暫無回應。

(中時電子報)