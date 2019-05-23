中興大學獸醫系副教授林荀龍（右）幫動物看診。（中興大學提供）

興大浪浪樂活醫療室23日揭牌，興大校長薛富盛（右5）、台中市動防疫處副處長林儒良（左2）、興大獸醫學院院長張照勤（右3）、興大獸醫教學醫院院長陳文英（左1）、興大獸醫學系副教授林荀龍（右4）等人共同揭牌。（中興大學提供）

全台首座流浪犬貓專用醫療室啟用！中興大學「浪浪樂活醫療室」23日舉辦開幕啟用儀式，未來將由興大獸醫學系副教授林荀龍帶領8位獸醫師駐點看診，並提供公立收容所及協議合作立案私人動保團體醫療診治，但不開放私人個別送診，盼解決流浪犬貓因經費不足所造成的醫療困境。

中興大學「浪浪樂活醫療室」位於興大獸醫教學醫院後方檢疫舍，經費來自於教育部高教深耕「大學社會責任實踐計畫」支應，籌設近半年，占地42坪，包含住院病房、檢查處理區與手術室。目前合作的單位包含台中市動物防疫處、台灣動物保護協進會、台中市世界聯合保護動物協會、台灣同伴動物扶助協會、台灣之心愛護動物協會。

林荀龍團隊是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊，成員包含校內獸醫師、學生與畢業校友，該團隊進行偏鄉流浪犬貓義診節育已11年，至今節育近萬隻犬貓。

中興大學表示，林荀龍團隊多年來在第一線的經驗，了解收容單位的醫療困境，因而決定投入後端醫療診治協助。此次成立醫療室，希望協助提升收容所醫療品質及降低醫療經費、協助急難流浪犬貓醫療、培養動保獸醫人力，最遠程目標為成為全台公立收容所轉診及後送的醫療機構。

林荀龍指出，2017年2月台灣公立收容所零安樂政策上路，對於收容所的直接衝擊為動物量及逐步老化疾病增加，皆需投入更多醫療資源，但目前公私立收容所同樣面臨醫療技術與經費不足的問題，而使得傷病動物無法得到更妥善的醫療照護。

興大浪浪樂活醫療室為專為流浪犬貓設立的醫療中心，由收容所或團體送進來的犬貓，治療結束或治療告一段落，將送回到原本轉診之收容所進行安置或送養。

中興大學指出，此醫療室屬非營利機構，除提供教學醫院等級的醫療服務外，收費則為中興教學醫院所的半價左右，成立初期，先就近接應台中地區公立收容機構的犬貓緊急急難救援，不過因為醫療設備及耗材昂貴，希望能得到各界捐款及支持，未來期望為流浪犬貓提升更優質的醫療照顧及降低收費，並期望能將醫療服務推廣至全國。

中興大學強調，醫療室同時發揮教育功能，由校內獸醫師、研究生負責醫療，醫療照護工作則開放興大獸醫系及興大附中的志工參與，希望透過實踐行動將動保觀念向下扎根。

(旺報 )