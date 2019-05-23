台中66歲朱姓男子平時就喜愛食用動物性補品養生，日前與朋友餐敘時喝了生鹿血及生鱉血，原以為能強健身體，未料，返家後出現嗜睡、發燒等症狀，緊急就診才發現因感染引發敗血性休克，所幸經住院治療救回一命，堪稱在鬼門關走了一遭。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志指出，朱男到醫院時呈現敗血性休克合併多重器官衰竭情況，但他的肺部、皮膚都沒有明顯感染跡象，且其菌尿情況很輕微，自身也無糖尿病或其他慢性疾病病史、半年內無旅遊史，相當不尋常，立即為他施打廣效抗生素治療，經細菌培養確認為大腸桿菌感染。

針對感染問題用藥後，朱男病況趨於穩定，據其家人轉述，他日前與朋友聚餐，喝下了30CC的生鹿血與生鱉血，同桌友人事後也有不適症狀，但自行服藥後無大礙，沒想到朱男竟出現嚴重併發症，還險些丟命。

陳虹志表示，市售鱉魚可分為養殖、野生，通常養殖類可能因長期使用抗生素、導致抗藥性細菌產生；若為野生鱉魚也會因河川中充斥慢性病用藥、抗生素等造成抗藥性細菌感染，呼籲民眾少吃來路不明的生食，且生、熟食應分開處理，避免病菌交叉感染。

(中時 )