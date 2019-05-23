國防部同意雲林縣斗六市十三里納入砲陣地睦鄰捐助中的公文，現在又變卦，令居民很不滿。（許素惠攝）

雲林縣議員王又民（右）和斗六市十三里居民勘察砲陣地。（許素惠攝）

雲林濁水溪砲陣地嚴重影響附近村落生活，莿桐及林內許多村里都獲得睦鄰補償金，每年總計1800萬元，但是同樣大受影響的斗六十三里卻未獲補助，經地方爭取，原訂今年元旦開始納入補助，不料，日前又取消，令居民很不滿，要求1個月內給交代，否則將抗爭。

國防部陸軍砲測中心位於濁水溪林內鄉、莿桐鄉及斗六市交界處，進行砲彈實彈射擊演訓時的噪音，影響居民生活很大，目前有莿桐鄉五華村等5村、林內鄉重興村共6村受到睦鄰補助，每年加總約1800萬元。

雲林縣議員王又民指出，獲補助的莿桐及林內村落住家，都離砲陣地8008公尺至1公里，但緊鄰砲陣地的斗六市十三里只隔一條水溝，受害最嚴重，卻沒有補助，只因為砲陣地地目不屬於斗六，實在很不合理，幾經爭取，終於獲得國防部同意補助，並於2016年10月接獲相關公文，指要從2019年元旦開始補助。不料，前2、3個月前卻口頭告知斗六市公所說取消補助，讓居民很傻眼。

斗六市十三里長張進啟表示，居民向立委劉建國陳情，上周國防部相關官員下鄉開說明會，竟指該核許公文發錯，而當時的二級中將已調職，所以不算，讓大家很氣憤，痛罵簡直兒戲。

王又民強調，如果國防部1個月內不給出合理交代，將號召居民封路抗爭。

雲林縣府民政處副處長許木山表示，斗六市十三里的睦鄰補助並沒有取消，而初步測試的噪音分貝是符合補助條件的，但因未有發射點及彈著點，今年將持續測試，應該明年就能開始補助。

(中時 )