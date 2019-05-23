世界之大無奇不有！好萊塢性感女星梅根．福克斯(Megan Fox)，近來以知性專業的形象與Discovery頻道合作全新節目《梅根福克斯：失落傳說》，擔任節目主持人踏上全球探險考古之旅。Discovery頻道《梅根福克斯:失落傳說》將發掘人類過去令人震驚的線梅根．福克斯(Megan Fox)將探訪考古學家和專家們重新審視歷史，挑戰已存在幾個世紀的傳統觀點！首集就揭秘「首位維京女性高階戰士」真相為何？

好萊塢女星梅根．福克斯。（Discovery頻道 提供）

梅根．福克斯表示從小就對古文明感興趣，喜歡研究人物和古跡，節目首集來到經典卡通「北海小英雄」的故鄉—挪威及瑞典，與考古學家-瑪莉安莫文(Marianne Moen)及維京墓首席專家-萊賽克嘉德拉(Leszek Gardela)一同尋找關於「維京女戰士」之謎。

考古學家與梅根討論古墓中的新發現。（Discovery頻道 提供）

19世紀考古學家在瑞典東部城鎮重要維京遺跡中出土的比爾卡古墓，考古學家針對古墓中遺骸的左肱骨進行DNA分析，發現竟出現兩條X染色體，但卻沒有Y染色體，證明了此戰士是位「女性」，且遺骸旁伴隨著大量的軍事武器，例如：劍、斧頭、戰刀、完整棋盤配備及兩匹馬等，推判該名女性在維京軍隊中扮演了領導者及謀略者等「高階戰士」的角色…。

信奉女巫及魔法的維京人會向上天祈求戰爭勝利。（Discovery頻道 提供）

除此之外，考古學家-凱特賈曼(Cat Jarman)表示，在維京入侵英格蘭戰役中遺留下來最大的眾人墓遺骸裡發現，將近有「20%以上」都是女性戰士，這些新發現也讓考古界對於維京社會的父權印象徹底改觀。

於英格蘭教堂外發現的眾人墓20%為女性戰士。（Discovery頻道 提供）

因為過去許多考古歷史學家將維京社會視為一個父權、以男性戰士為主的體系，而隨著近代考古對維京人的了解越來越多而改變。Discovery頻道《梅根福克斯：失落傳說》全新節目將於5月26日每周日晚間9點首播。

維京女戰士--《梅根福克斯:失落傳說》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)