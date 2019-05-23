邵雨薇日前到電台宣傳。（POP Radio提供）

邵雨薇跨足歌壇推出新專輯《微雨》，專輯中有首歌叫〈壞女孩〉，近日到電台POP Radio宣傳，邵雨薇自曝「在家人心中我應該是個壞女孩」，坦言自己太有想法及主見，決定要做就立刻做，「通常家人給建議前我就自己決定了」。被問到做過最壞的事？邵雨薇說：「我曾經自己拿轉學單填好直接叫我媽簽名，簽完就轉學了。」她解釋當時半工半讀，原本的學校離打工處真的太遠，才毅然決然辦了轉學。

至於私下是怎樣的女友？邵雨薇透露自己不擅長做菜，但會做早餐，自豪「起士蛋餅是我的招牌料理」，並誇下海口稱：「我的起士蛋餅如果是第二名，沒有人敢說是第一名了！」她對食物非常癡情．曾經將麥片當早餐吃了近兩年，近期則迷上一家早餐店賣的起士蛋餅，「但如果早餐店休息或我早上沒工作，就自己在家做好一模一樣的蛋餅」，她向早餐店買齊原料備放在家裡，堅持天天吃一樣口味的起司蛋餅，「一年多沒有換過早餐」。

好奇她喜歡一個人也如此堅持？邵雨薇說：「如果真的喜歡的話會堅持，不過，我曾經試過喜歡一個人，相處後發現他的狀態真的沒辦法繼續在一起，我那時候心裡撞牆很久，拖了半年多快一年才分手。」

邵雨薇更自揭戀愛時做過的貼心事，不會下廚的她曾在對方生病時「自己查食譜熬了一鍋雞湯」，邵雨薇坦言會為另一半「做任何事」。回憶起當時情形，邵雨薇感慨表示「後來就沒再做過這些事情了」，因為心中的那個人只能存在那個時期，「我也長大了」，認為自己不再像年輕時那麼瘋狂。

(中時 )