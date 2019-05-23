去年9月燕子颱風侵襲關西機場事件，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。監察委員江綺雯、仉桂美調查發現，駐日代表謝長廷在蘇處長自殺當天下午，密集撥打4通電話；台日協副秘書長謝柏輝則以Line傳送「外交部獎懲作業要點」的圖片。

日本警方調查，蘇啟誠約莫在9月13日晚間7點至8點自縊。據大阪處同仁證實，蘇啟誠輕生前已顯示心情不好、悶悶不樂、感覺緊張、多次反覆想調整座位、告知可能被調職等異狀。

江綺雯表示，謝大使13日下午以駐日處副參事公使公務手機撥給蘇處長，時間相當密集，前後共有4通。據駐日處表示，謝大使主要是向蘇處長確認新聞報導是否屬實、了解該處辦理情形及釐清事實真相。

江綺雯進一步表示，謝柏輝於13日18時14分以Line傳送「外交部獎懲作業要點」的圖片給蘇啟誠；經約詢說明，這是例行的，並沒有懲處的意思，而且蘇處長也未點開對話框看見圖片內容。

當時曾傳出時任台日協秘書長張淑玲撥打一通20分鐘的電話給蘇啟誠，經調查發現並無此事，但確實有一通20分鐘的電話，只是因為保密電話沒有錄音無法查核內容。

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