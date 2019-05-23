捍衛大園噪音區百姓權利！市議員徐其萬對於外傳機場噪音取消60分貝錯誤訊息，要求市長鄭文燦說清楚講明白，徐質疑「60分貝取消」改為「噪音影響地區」，「意義相同」還是「權利相同」？鄭文燦表示，市府立場是60分貝線未取消，而其餘55分貝區域，部分時間超過噪音分貝則以專案處理。

「頭抬起來，飛機就在屋頂上，這樣的噪音只要飛機起降就存在！」王姓居民說，即使有時候外出遊玩，還會不由自主的「幻聽」。

立法院交通委員會在今年4月15日針對國際機場園區發展特別條例第13條及第14條提出修正案進行審查，將60分貝噪音線取消，修改為附近地區，徐其萬認為這樣的修正恐將直接衝擊、影響桃園機場所在地大園區目前回饋金分配的比例與民眾的權益。

「原來的60分貝線分級條件與補償基準不能變」鄭文燦表示，當初立院是為了處理1年12個月當中，經測試不到60分貝地區，是否可列入補償而修法，市府表達立場，60分貝線不能改變，至於60分貝線以外地區部分，則要專案處理。

(中時 )