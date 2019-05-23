現代人外食機會變多，不知不覺中容易醣類攝取過量，造成三酸甘油脂的數值飆高，加上三酸甘油脂不容易代謝，在血液中囤積太多恐導致脂肪肝，提高心肌梗塞風險。對此，水溶性膳食纖維「菊糖」能讓三酸甘油脂不易被吸收，而所有蔬菜中大蒜的菊糖含有量最高，一名三酸甘油脂超標的女性連吃五天後，數值從152mg/dl降低到139mg/dl，回歸正常值。

早安健康報導，小腸是吸收營養素的地方，當醣類吸收過量時，就會充滿血管，讓三酸甘油脂增加。而菊糖和水分混合後會變膠狀，使得血液中的脂肪、糖不容易被吸收。加上菊糖能為大腸增加腸道好菌，幫助抑制三酸甘油脂的合成。

日本西九州大學研究也指出，5種菊糖含量最多的蔬菜，其中每100公克含有量最多的是「大蒜」，有12.5公克；其次為牛蒡5.4公克、洋蔥4.3公克、蘆筍2.5公克，最後是蓮藕、南瓜、山藥只有0.1公克。

且日本西九州大學實驗發現，讓三酸甘油脂超標的中年女性輪流吃大蒜、牛蒡、洋蔥，控制碳水化合物與酒類的攝取量，每天固定吃到菊糖10公克。連續五天後，數值竟從152mg/dl降到139mg/dl，回到正常值。

(中時電子報)