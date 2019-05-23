自美國商務部將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單後，雖給予90日寬限期，但已引發全球各科技大廠中止與其合作；此時，據外媒透露，華為副董事長徐直軍遭加州新創晶片公司CNEX Labs Inc指控竊取商業機密，而華為律師團表示並未偷竊任何技術。

據《華爾街日報》22日報導，獲微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）在內的企業投資的矽谷晶片新創公司CNEX宣稱，華為透過廈門大學的協助，多年來密謀盜取CNEX固態硬碟（SSD）電腦存取技術。

報導指出，CNEX律師團在4月17日審前聽證會中，指控徐直軍命令一名華為工程師分析CNEX的技術資訊。據聽證會的文字紀錄，CNEX稱，這名工程師以潛在買家身分於2016年6月與CNEX職員見面，取得機密商業資訊後，將CNEX技術納入報告並送交給華為晶片發展部門海思（HiSilicon）維護的資料庫。

據CNEX律師團的說法，華為和廈門大學的合作關係，也是盜用CNEX商業機密陰謀的一環，而徐直軍曾聽取過這方面安排的簡報。CNEX律師指出，廈門大學2017年跟CNEX索取電腦記憶板以用於他們所謂的學術研究計畫。雙方簽定附有嚴格保密條款的授權合約後，CNEX把電腦記憶板提供給對方。

根據4月17日審前聽證會文字紀錄，有一名華為律師除承認徐直軍「參與指揮也要求」關於CNEX的資訊，也證實一篇有關CNEX的文件被加入海思的競爭情報數據庫（D-box directory）。

對此，華為律師團表示，沒有東西是偷來的，寫文件的工程師是應CNEX之邀，討論「他們的產品與開放原始碼技術」。華為律師團也承認，華為確實和廈門大學簽有協議，但並不涉及任何反向工程或CNEX專利編碼，且計畫的目標並非研發晶片，而是替數據庫設計軟體。

這起訴訟案預計於6月3日在德州東區（Eastern District）聯邦法院審理。華為婉拒置評，但據法院文件內容，華為否認有任何不法行為。

(中時電子報)