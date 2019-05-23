同婚專法明(24)日正式生效，同性戀者等待這一天很久了，但台灣社會是否已做好配套，迎接這個全新的考驗？前台大醫院副院長、泌尿科名醫賴明坤擔心，同志婚姻造成的社會衝擊、撕裂非常可怕，而同性戀衍生的愛滋病等問題也不可小覷。他解釋，「同性戀可以同情，但不能大張其鼓去教育、宣傳、甚至駕凌其他大多數非同性戀者的生活。」

賴明坤表示，他每天晚上去社區大學借用國中教室，每當走進現在教育部大力推動的性別友善廁所就頗有感觸，那種像open house門户洞開，自認是女生就往右走，自認是男生的就往左走的廁所設計，對那些身體快要成熟但心理還是小孩的毛孩子，在老師教育、環境誘導、鼓勵「性」探索的情況下，是否經得起考驗？

賴明坤說，自己是泌尿科醫師，看過不少愛滋病人，除了少數是生病輸血得到的，大部分是男男戀者，伴隨他們的還有無法自拔的毒品問題、感染、癌症、肛門潰爛/狹窄、愛恨情仇種種問題，族繁不及備載。

賴明坤指出，上面所提只是冰山一角，現在政府大力推動同志婚姻，造成的社會衝擊、撕裂非常可怕。他舉例，同志團體要求身分證、醫院病歷不得記載男、女性別；家庭中不得稱爸爸媽媽，而是稱「雙親一」「雙親二」……真的到那一天，只有兩種結果，可以打心底接受的，無奈的留在台灣，無法忍受的，只好移民到他（她）可以接受及被接受的地方！

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(中時電子報)