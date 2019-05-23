中華高協2019年開始制定「國家培訓隊」訓練制度，每月定期集訓，由教練團檢視及協助國家隊、儲備隊選手。今年暑假培訓重頭戲就是推出「大師營」訓練計畫，將自下半年國手選拔賽總成績，挑選男子、女子各前4名選手，預定從7月中旬至8月初實施，進行逾3周美國移地訓練；除了國內教練團隨行，也包含防護員、行政職員，組成訓練團隊。

大師營顧名思義，當然要有大師來參與訓練，提供選手學習高爾夫頂尖的觀念及技術。高協這次訓練除了呈報體育署核定，也不惜重金，邀請世界頂尖大師級教練布區‧哈蒙，親自為選手進行「整天」的指導，訓練地點是哈蒙位於Las Vegas的學校。接著培訓隊將轉往加州Oak Valley球場，並邀請研發Aim Point的Sean Lanyi推桿大師親臨現場指導選手，尤其著重在果嶺的研讀方向及速度。

中華高爾夫協會理事長王政松強調，台灣的青少年選手培訓有提升的必要，不應輸在起跑點上。台灣青少年選手的天賦與努力不輸其他國家，惟技術訓練、場地多樣化方面的養成比較吃虧，需藉由美國場地與美國大師級教練設法突破困境。

王政松說，從現在起與世界級大師教練接觸，強化技術及觀念，高協也將以實際行動，提升選手在國際賽事的競爭力。因此這不會是一次性活動就結束，而是國家隊長期培訓計畫的一環，加上後續的追蹤及評估，才能將效益發揮最大。Oak valley球場的余院長也表示，將主動贊助國家隊，成為海外訓練基地。

此外，高協選訓委員會也希望選手們透過國手選拔賽，爭取並把握這次海外的移地訓練機會，為備戰未來的國際賽事而努力。

至於前面提到的布區‧哈蒙是何許人？新科球王柯普卡在上周的PGA錦標賽衛冕成功，擠下強森、登上世界第一寶座。不到30歲的柯普卡已擁有四場大賽冠軍，未來幾年兩人絕對是每場大賽的競爭話題。而無論是柯普卡或是強森，教練皆為克勞德‧哈蒙三世，而哈蒙三世的父親就是鼎鼎大名的布區‧哈蒙。

眾所周知，哈蒙教出了許多得意門生，其中老虎‧伍茲的全盛時期，就是拜師於哈蒙的指導之下。

(中時電子報)