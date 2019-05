美國國務院今天正式公布對13個中國大陸實體和個人實施制裁,同時被制裁的還有伊朗、俄羅斯和敘利亞的9個實體,制裁理由是違反有關伊朗、北韓和敘利亞的不擴散法案,向這三個國家輸送管控清單上的物品、技術或服務。

《美國之音》報導,被列入制裁名單的中國大陸實體和個人(及其任何繼承人、分支機搆和子公司)包括:

北京旭潤科技公司(Abascience Tech Co., Ltd.)、艾米莉.劉(劉寶霞,音譯,Emily Liu,Emily Lau, Liu Baoxia)和普威視科技服務公司(Hope Wish Technologies Incorporated)、江蘇天元金屬粉末有限公司(Jiangsu Tianyuan Metal Powder Co Ltd)、李方為(音譯,Li Fangwei)、戎邦光電設備公司(Raybeam Optronics Co., Ltd)、阮潤嶺(音譯,Ruan Runling,Ricky Ruan)、上海丙至國際貿易公司(Shanghai North Begins)、中國(大連)科技碳石墨製造總公司(Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation,SCGC)、浙江兆晟科技公司(Sun Creative Zhejiang Technologies Inc)、T-Rubber Co. Ltd、武漢三江進出口公司(Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd)、以及Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd。

報導說,制裁措施包括:除非經美國國務院批准,任何美國政府部門不得向被制裁者採購任何服務、產品、技術或簽訂採購合同,這些人不得參與美國政府提供協助的任何活動,也不得向這希爾發放新的管控物品出口許可,並暫停他們已持有的任何出口許可。

根據美國國務院國際安全與不擴散局(Bureau of International Security and Nonproliferation)在聯邦紀事發佈的通知,制裁已於5月14日生效,為期2年,到期時國務卿可以決定是否延長制裁。

(中時電子報)