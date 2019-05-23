社頭運動公園室外籃球場共有四座，在體育署經費補助下，未來有兩座將成風雨籃球場。（謝瓊雲攝）

社頭國中學子表演籃球運球。（謝瓊雲攝）

社頭運動公園風雨籃球場上午正式開工動土，預計11月完工，還將有夜間照明設備，方便愛好籃球運動的年輕學子前來運動休閒。（謝瓊雲攝）

南彰化最大的社頭運動公園，終於有風雨籃球場了。社頭鄉公所獲體育署經費補助，將為露天籃球場打造鋼構式屋頂，並增加夜間照明設施，鄉長劉錦昌23日主持開工動土典禮時指出，11月後愛打球的球友就不用再擔心下雨天，白天、晚上都能來此打球運動。

社頭運動公園占地4.8公頃，戶外有4座籃球場、標準游泳池、兒童遊樂設施、成人體健設施和綠色步道等，是南彰化設施最齊全、占地最廣的體育空間；每年彰化警方都在此舉行常訓，也常辦理全國性活動，1997年彰化縣政府興建完成後移交社頭鄉公所自行維護管理。

劉錦昌指出，運動公園體育館、跑道、游泳池、籃球場，是鄉民和附近鄉鎮民眾長年休閒、舒展身心的好去處，籃球場更是年輕學子最愛的熱門場地；很感謝立委陳素月協助向中央爭取經費，未來四座球場有兩座加蓋，球友們想運動再也不用被天候侷限。

社頭公所指出，風雨籃球場總工程經費1590萬元，設計規畫2座單柱式及2座升降式籃球架，並有夜間照明設施、無障礙廁所盥洗室等衛生設備等，工期約180天，預計11月就將完工啟用。

(中時 )