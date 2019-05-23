劉思延近日推出首支單曲。（萊恩媒體集團x角色音樂提供）

李李仁在MV裡化老妝。（萊恩媒體集團x角色音樂提供）

來自馬來西亞檳城的歌壇新人劉思延 （Suzanne），以2018年《中國好聲音》前14強（哈林戰隊前4）之姿，近日推出首支單曲〈老沙發〉，帶大家進入父母親內心世界，詮釋回饋父母一份沉澱已久的深情；Suzanne感恩親情給予自己力量和勇氣，特地選在自己生日月份5月，及雙親節（5月母親節、6月父親節）推出這首歌，用聲音唱出天下父母親對孩子永遠不變的牽掛、惦念以及無私大愛，喚醒為人子女對父母的關愛。

一次聚會中，〈老沙發〉製作人之一的黃凱文與演技派暖爸李李仁分享這首歌，為人父的李李仁深受歌曲感動，答應跨刀相挺擔綱該曲MV男主角，Suzanne得知此消息後倍感榮幸：「我一直很喜歡李李仁大哥！雖然沒有機會和李仁哥對到戲，但沒想到除了江蕙二姐跟陶子姐之外，我竟然也有機會請李仁哥擔任歌曲MV男主角。」

李李仁在MV裡戴起老花眼鏡、化老妝，由年輕爸爸演到白髮蒼蒼，一句看似輕描淡寫的台詞「還沒（睡）呢，我在等妳電話」，帶出爸媽的內心視角，深厚演戲功力逼哭拍攝現場工作人員。〈老沙發〉MV於24日在Lionheart Media YouTube頻道首播。

(中時 )