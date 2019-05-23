新竹縣藍姓男子疑有外遇遭悍妻施暴後，聲請保護令並在外租屋居住，其妻鄭婦請徵信社抓姦，徵信社人員潛入藍男租屋處裝竊聽器，讓鄭婦抓姦成功。藍男控告鄭婦等人妨害秘密、侵入住宅及違反保護令等罪，不服檢方不起訴，高檢署發回檢方續審偵查終結，仍為不起訴處分。

鄭婦在丈夫搬離住處後，以30萬元委請徵信社顏姓經理抓姦，顏請綽號「滷蛋」男子以不詳方式侵入藍男租屋處，在電腦桌下裝設2組「行動電話竊聽器」。

顏男竊聽得知藍男與陳姓女子共處一室，通知鄭婦及其母親柯婦，母女倆向六家派出所報案，2016年12月某日凌晨電請員警到場處理。

藍男發現被裝竊聽器，控告鄭婦、丈母娘和徵信社顏姓經理妨害祕密等罪，但案發後顏因病亡故，鄭婦不知徵信社人員如何進屋裝竊聽器。

檢方偵查發現，鄭婦和母親柯婦在進入藍男居所前，向派出所表示已掌握藍男通姦證據，將蒐證完畢請警方處理，鄭婦後電該所請警方前往協助，並提出通姦罪告訴。

鄭婦委請律師證稱，鄭婦問過如果暫時保護令核發，去抓姦的法律問題，他告訴鄭婦為抓姦而侵入藍男租屋處行為，不構成違反保護令的騷擾。

檢方認鄭婦和母親柯婦先行向警方備案，並信賴律師專業法律意見，認其行為是行使正當配偶權利，實難認具有侵入住宅或違反保護令的犯罪故意。復查無其他積極證據足認定2人有何告訴意旨所指犯行，應認被告2人犯罪嫌疑均不足，以不起訴處分。

(中時 )