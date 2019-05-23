許聖梅接受《中時電子報》專訪。

名嘴許聖梅日前開直播痛哭，因為挺高雄市長韓國瑜，遭電視台告知「以後不要再來上節目」而失業，許聖梅神隱多日後，今（23日）接受《中時電子報》專訪透露，上週六直播痛哭後，有很多網友留言關心，給她很大的溫暖，讓許聖梅感性說：「太溫暖了」。

許聖梅神隱多日後，今天被問到現在好嗎？許聖梅則表示，我現在很好，並提到有網友留言關心，還有人要幫她找工作，也讓許聖梅感性讚網友給她很多溫暖，她表示自己沒有要怪電視台，但接到要她不用來的通知後，讓她覺得很難過，因為她自認很認真，而且在節目上她也不是韓粉，就是個評論員，韓國瑜如果有不好的地方，她也會批評。

她表示自己如果乖乖的，不去多說什麼，她可能還有別家電視台會找她，如果她跟大家一起罵韓國瑜，也還會有工作，但她不願意，至於她會不會後悔把真相說出來，她坦言事件後，「唯一的朋友也沒有了」，她很對不起那個朋友，讓他很難堪、傷心、絕望，不過她是個會說實話的人，雖然也有後悔，但是針對讓朋友傷心這點。

而被問到酸民攻擊會不會影響心情，許聖梅說：「我不是第一次被霸凌」，什麼髒兮兮的話都有，許聖梅表示自己不會埋怨，她坦言之前曾經很生氣，不過現在已淡定面對：「頂多就把他刪掉」。許聖梅強調，不會刻意說謊或說什麼，強調就事論事，不會去黑誰。

(中時電子報)