受少子化效應影響，「毛小孩」越來越受到重視，相關產業發展越趨蓬勃，看好寵物相關市場未來發展，明台高中首創全台高中第一個寵物經營科，今年正式對外招生，並設置美容專用教室，盼培育專業人才，國中會考還沒放榜就吸引許多學生與家長詢問。

台灣寵物相關市場有多大？根據統計，每年產值上看500億台幣，寵物美容業者指出，受少子化影響，許多家庭飼養「毛孩」，市場大餅受看好，但因台灣目前沒有專門培育相關產業的教育機構，使得寵物美容極度缺乏人才，許多店家更是全年張貼徵人啟事。

看好這塊大餅，明台高中去年起推動寵物經營社團，今年更開設寵物經營科，副董事長林承峰指出，目前規畫3年課程內容包括寵物美容、寵物照護、寵物門市經營管理、寵物營養及寵物訓練，高三還有水產養殖、水族相關課程，學生畢業即可取得4張證照。

就讀美容科二年級的黃姓學生說，去年參加寵物經營社團，發現幫毛小孩打理門面是件很有趣的事情，以往家中飼養的貴賓犬每次小美容要花400元，這些錢現在都省下來、全部自己做，因寵物美容與一般美容課程有部分雷同，以後就業也增加一項選擇。

(中時 )