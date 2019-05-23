不同於西區勇士四場橫掃拓荒者率先晉級，勢均力敵的東區戰場四役結束打成2比2平手，公鹿對決暴龍系列賽激烈緊張的程度可見一斑！至關重要的天王山第五戰將在本周五上午08:30展開，究竟誰才能在鹿龍兩獸之爭中取得聽牌優勢呢？

回顧系列賽前四場對戰，暴龍改善了兩大缺失是將戰局從0比2落後追平的重要關鍵，首先是板凳火力的不足：本季是暴龍總教頭納斯(Nick Nurse)的處女秀，熬了五年助理教練終於升任，特別愛惜頂上烏紗帽的他用兵過於保守，最明顯的是剛結束與76人的七場大戰後，東冠首戰納斯竟讓先發五人中的四人上場超過40分鐘，造成主力球員過於疲勞、替補手感冰冷的惡性循環。

意識到嚴重性後，納斯逐漸增加包威爾(Norman Powell)、伊巴卡(Serge Ibaka)以及梵維利特(Fred Vanvleet)的上場時間，如此一來不僅主將體力調節均衡，也打造了包威爾三、四兩戰19、18分爆發性的火力支援！期待接下來納斯進一步讓林書豪展現價值。

第二是暴龍加強了籃板的保護，前兩戰暴龍籃板分別輸給公鹿多達16和13顆之多，這是十分要命的差距，好在暴龍回到了主場在廣大球迷的加油聲中增強了籃下對抗性，第三戰籃板差距縮減為8顆、第四戰甚至倒贏了公鹿4顆！翻開例行賽數據，場均籃板數暴龍僅比聯盟第一的公鹿少了4.5顆，接下來的對戰暴龍得延續主場氣勢才有機會一搏。

週五之戰回到密爾瓦基，公鹿主場有著例行賽勝率八成、季後賽勝率八成五的輝煌紀錄，暴龍想要搶下關鍵戰役難度很高。推薦喜歡運彩的朋友瞄準大小玩法，根據統計本系列賽四場比賽除了首役，都打出大分賽果火力旺盛，其中有兩場超過220分、一場高達230分，明日大小值為216.5，主推大分。

(中時電子報)