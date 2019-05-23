五峰鄉農民羅新茂（左） 甜桃遭獼猴偷吃，「天災猴禍」損失慘重。（羅浚濱攝）

五峰鄉長葛忠義（右）化身廚師，製做「甜柿蜂蜜烤鬆餅」，詮釋五峰鄉新鮮果品美味十足。（羅浚濱攝）

扮成廚師的五峰鄉長葛忠義（中）和與來賓 大啖甜桃，歡迎各地民眾參與 甜桃促銷活動。（羅浚濱攝）

五峰鄉5月甜桃受今年暖冬影響，估計減產3分之1以上，農民指甜桃更遭獼猴摘採偷吃，「天災猴禍」損失慘重。五峰鄉公所23日在左岸涼山營地召開記者會，鄉長葛忠義說明台北和竹北各有2場展售會，更希望「人潮進來，錢留下來！」各地遊客能來五峰休閒品嘗甜桃。

「30年來沒哪麼慘過！」大隘村農民羅新茂和陳美英夫婦種有4分地的甜桃，採收後正忙著做分級包裝，夫婦倆感嘆說，往年甜桃約可採收8成2千多斤，今年不知道有沒有500斤。

羅新茂說，除了暖冬結果率不佳外，更嚴重的是獼猴，5、60隻跑到他在桃山隧道的果園，把甜桃吃的1粒不剩，鄉公所說可裝電網防猴，但至少要10幾萬元，農民哪有錢裝電網防猴。

鄉長葛忠義指出，五峰甜桃種植面積40多公頃，產值約1440萬元，今年受天候影響損失約15公頃600萬元，已向縣府農業處呈報，向農委會申請現金救助每公頃9萬元。

葛忠義說，為協助桃農販售香甜的甜桃，25日和26日在台北希望廣場，6月1日和2日在竹北文化公園，共舉辦4場五峰鄉農特產促銷活動，並推出全新文創商品蜜桃氣泡酒「桃享曲」，現場購買5月桃禮盒即可憑券兌換1瓶。

會中邀請主廚阿耿師示範用甜桃和甜柿製作創意特色料理，葛忠義化身主廚製做「甜桃生菜沙拉佐馬告油醋」和「甜柿蜂蜜烤鬆餅」，詮釋五峰鄉美味十足的新鮮果品。

縣府原民處長雲天寶說，5月桃產期只有15天，今年減產量少，但原住民不會因此哄抬價格。葛忠義和與來賓手持「桃享曲」， 大啖甜桃，歡迎各地民眾參與看表演、玩手做、拿好禮的促銷活動。

(中時 )