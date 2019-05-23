單身好痛苦！近期韓國網站瘋傳六個脫單夢境，如果你有夢到這六個情境，那就要注意囉，因為有可能就是脫單的前兆。

一、在親友的婚禮中

或許在現實中看著朋友一個個步入禮堂，自己卻還是單身，有種淡淡的哀傷。不過，如果這種情況是在夢境中，反而可能是好夢。因為做了這種夢，其實代表著可能將要遇見未來結婚的對象！

二、摘樹上水果

如果在夢境中出現果樹，去摘紅色、藍色或黃色水果的人，相信命運將降臨，這代表你即將在雙方相遇時能發揮好表現。如果樹上只有一個紅色的水果，而你又摘了它，你可能會在意想不到的地方遇見真愛。

三、在藏寶箱中拿了寶石

這代表你即將達成自己的愛情願望，特別是希望有一段新戀情的單身狗，就要把握機會了。另外也可能代表你從生活中，學會一種新的技能。

如果醒來後還清楚記得這六個夢境，就要注意可能桃花即將來臨。（示意圖／愛奇藝台灣站提供）

四、上學或上班遲到

在夢境中夢到遲到，代表著情緒十分不安，或許可以解釋為從來未有想像過會結緣的異性即將出現。對單身狗來說，這很可能就是一場好夢。

五、和某人吵架

在夢境中與人大吵架，代表你與對方的戀人關係會更進一步。所以比起當吵架中的勝方，你可能會更想知道對方的另一半是怎樣的人。

六、在浴缸泡澡

這代表你的戀愛運有上升的趨勢。如果是單身狗的話，對的人很快就會出現，所以要注意身邊的人。特別是與如你在夢中相識，又一同泡澡的人，這代表你對這個人懷有好感。

(中時電子報)