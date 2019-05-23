台北市警中山分局23日下午舉辦治安座談會，邀轄內100多名特種行業的代表與會，由警方宣導反毒、防聚眾鬥毆等政令。局長陳嘉昌建議酒店業者，可學習信義區夜店裝金屬探測門、添購金屬探測器，在酒客入場時安檢，以防鬥毆時刀槍利器擴大傷害。他說，若嚴格安檢，初期生意難免受影響，但久而久之，消費者知道店家安全，消費意願也會提高，生意自然就會好。

中山分局表示，街頭聚眾鬥毆造成社會恐慌，因此邀轄內飲酒店、酒吧及卡拉ok、PUB等特種行業代表，至分局治安座談，呼籲業者應發揮自治精神，自主管理，避免酒客酒醉缺乏自制力，爆發口角，進而肢體衝突。

台北市警中山分局23日下午舉辦治安座談會，邀轄內100多名特種行業的代表與會，宣導反毒、防聚眾鬥毆等政令。（胡欣男攝）

分局由偵查隊、交通組等單位主管分別向業者宣達，請業者加強自主安全管理，勿發生聚眾鬥毆及販賣、施用毒品。請業者勿將車輛鑰匙交還已喝酒的客人駕駛，避免酒駕上路。並協助提供「酒後代駕」、「代叫計程車」等服務。

另外，警方請業者遵守相關法規經營，勿有違規或暗營色情情事，並加派保全人員手持金屬探測器或增設安檢門。督察組也警告業者，勿餽贈財物、飲宴招待，請託關說等情事，違者將負起貪汙治罪條例等刑事責任。

警方指出，將秉持管理為先、取締在後原則，請各特種業者確實遵守相關法規，倘有違法情事發生，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締。

為防止酒店鬥毆，北市警局長陳嘉昌（右4）表示，業者應裝金屬探測器。（胡欣男攝）

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