金大校長陳建民（右三）期待在產學合作下，落實學子在地深耕發展。（金大提供）

國立金門大學與東宜資訊簽署產學合作意向書，未來雙方將在合作夥伴關係下，進行產業實習與職場體驗、人員交流互訪、人才培育，以及促進地方就業和產業升級等交流事項。

金大校長陳建民表示，金門大學在低碳島、綠建築及智慧綠能科技等領域深耕多年，以邁向領導區域發展為目標，在整合資工通訊、電子電機、工業工程、觀光運動休閒、護理長照等關鍵技術與服務面向外，也積極嘗試發展智能化的新世代智慧城市系統，並協助金門發展青創產業與青創園區，期待掌握關鍵技術自主性，並培育高階技術人才，發揮知識經濟的重要作用。

東宜資訊副總經理趙增偉也表示，東宜資訊成立於1990年，是1家以顧客為導向的專業資訊服務公司，營運內容主要是以軟硬體產品銷售與整體資訊解決方案為主，並致力於智慧零售、金融科技、機器人及大型戶外無線網路規畫建置，期待這些面向與金大的專業科系建構合作和交流平台。

金大強調，該校鼓勵具競爭力的公司、團體入駐金大創新育成中心，期盼透過產學合作，攜手培養實務型技術人才，並掌握創新、科技的發展趨勢，在促進研發能量以外，也能落實學生在地深耕發展。

(中時 )