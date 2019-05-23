國民黨總統初選參選人郭台銘日前前往清淨海公司參訪，參訪過程中郭台銘用舌頭舔盤子被媒體直播後，引來台北市長柯文哲的訕笑，23日有媒體詢及郭台銘「國民黨要將柯P納入民調，您有聽說嗎？」郭台銘馬上回擊柯P「除了選舉，什麼都沒做。」

二三日郭台銘在曙光女中接受媒體聯訪，有媒體提及「國民黨要將柯P納入民調，您有聽說嗎？」，馬上喚起郭台銘的回憶，郭台銘指出，「你說到這件事，我才想起他笑我舔盤子的事」並強調，他那天去看的是家很環保的公司，他的洗衣劑洗碗精在翡翠水庫試驗一年，要上游的居民用他的洗衣劑一年讓洗碗水直接流入翡翠水庫，結果讓含磷量少掉27％。郭台銘強調，試想我們喝的水如果被污染，這是多麼重要的一件事，這是個對台北市民多麼重要的問題，你看他做為一個市長，「除了選舉之外，他什麼都沒有做。」

郭台銘跟進表示，翡翠水庫是台北市最大的水庫，柯P你是做醫生的背景，你到底有沒有去關心環保？試問舔盤子有什麼不對？我是要用這個動作告訴大家，人的健康一定要維護，人要愛台北，愛地球，愛環保。他沒有去深入了解這東西，只會跟大家嘻嘻哈哈幾聲，大家要有深度，有內容一點，ＩＱ再高，如果沒有內容是沒有用的。

隨後針對有媒體尊稱他是一代梗王，是說話最有梗的參選人，郭台銘則回說，我不是一代梗王是料王，「我講話都有料，不信你們去查查看。」

(工商 )