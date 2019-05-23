台北市刑大偵一隊破獲愛情詐騙集團，警方查扣空氣長槍。〔謝明俊翻攝〕

台北市刑大偵一隊破獲愛情詐騙集團，逮捕6名色誘被害人的女車手。〔謝明俊攝〕

北市中山區八條通暗藏愛情詐騙剝皮酒店，專門針對孤單老人，以談假戀愛誘引入彀，再利用各種名目詐騙被害人匯款詐財，台北市刑大偵一隊等單位經半年查辦，日前循線前往八條通酒店所在地搜查，逮捕李姓主嫌、３名員工及６名負責假談戀愛女子到案，偵訊後依法送辦。

北市刑大偵一隊是在半年前接獲民眾檢舉，有詐騙集團利用不明女子來電，先以裝熟、密集電話噓寒問暖、假意培養感情等方式，騙取被害人信任後，接著再以雙方在一起為前提下，與被害人交往，待被害人入彀後，連續以「家人打架需賠償」、「欠經紀公司錢」、「媽媽手術需醫藥費」、「考證照」等理由，向被害人詐騙索款。

警方初步清查，研判被害人是遭到愛情詐騙集團行騙，於是會同中山、士林等分局成立專案深入追查，發現這個詐騙集團是在中國大陸地區建立call客機房，專挑事業有成、生活單純乏味的年長男子行騙。由call客秘書先以裝熟、密集電話噓寒問暖、假意培養感情等方式，卸除被害人心防，再派出在台女車手，佯扮成電話中女子，出面與被害人見面吃飯聊天，甚至上床發生性行為以博取被害人信任，再以前述各種藉口騙取被害人交付財物。

警方經報請北檢檢察官林錦鴻指揮偵辦，於２１日前往詐騙集團設在北市中山區八條通內的事務所，逮捕集團在台主嫌李姓男子、負責控台的葉姓女子、會計吳姓女子、把風張姓男子，以及６名負責假談戀愛並出面騙錢提款的女車手等共計10嫌到案，現場並起獲行動電話、帳冊、改造高壓空氣長槍等贓證物。

警方發現，這個位在八條通內的事務所，原本是酒吧，李嫌等人租下後，利用酒吧來掩護從事愛情詐騙，目前警方清查出１０餘名被害人，最高被騙金額達３００萬元，全案經警詢後依組織犯罪條例、詐欺等罪嫌，移送北檢偵辦，並擴大追查幕後不法集團成員。

台北市刑大偵一隊破獲愛情詐騙集團，在飯店外逮捕剛與被害人會面的女車手。〔謝明俊翻攝〕

(中時 )