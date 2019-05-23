賀軍翔今出席活動。SuperFarm提供

賀軍翔今在屏東為「優培農場日夜酵素」活動擔任健康大使，他分享好身材、好體力秘訣，表示很重視睡眠，沒工作時必睡8小時，跑步與打籃球更是必做的功課，每天跑4000公尺是家常便飯，過往在學校讀體育系時，因為每天運動而排斥跑步，但現在最愛。

除了分享健康，他有女萬事足，開心分享經常帶著女兒到公園玩溜滑梯，被眼尖婆媽粉絲認出，大家開心的交換心得，自認是淘氣老爸，經常搶著跟女兒比調皮。女兒2歲半，工作之餘幾乎都樂在家中當奶爸，問到親子相處？賀軍翔笑說女兒十分調皮，大概遺傳他，每次叮嚀她不能喝冰水，她卻直嚷要喝，不給吃冰棒就大哭大鬧，但他也有法寶反制，就是比她更調皮胡鬧，跟著逗她鬧她，最後都是女兒傻眼的投降，坦言家裡大小事都一肩扛起，這些都是甜蜜負擔，甘之如飴，「女兒成長只有一次，我不想錯過」。

目前手上有新劇本邀約，賀軍翔說會先考慮劇挑戰角色為優先，如真實故事改編、古裝劇等，日前剛拍完新戲，他首次挑戰動作劇，飾演傭兵角色，體力透支，戲殺青後，給自己放大假，結果體重狂增5公斤，嚇得努力以水果與運動調節新陳代謝，才順利甩掉贅肉。

(中時 )