交通部公路總局、地方民意代表及相關單位前往光復鄉中興橋南端東側。（張祈翻攝）

交通部公路總局日前在光復舉辦「台9線光復大安至大全段道路拓寬工程」公聽會。（張祈翻攝）

台9線光復250K＋760至251K＋760處道路拓寬位置。（張祈翻攝）

交通部公路總局日前在光復舉辦「台9線光復大安至大全段道路拓寬工程」公聽會，施工路段約1公里，其中中興橋南端東側為配合擴寬工程，8米中興路會縮短為6米，民眾反應連會車都有困難，盼拓寬路段能西移，保留現有路寬。

公路總局進行花東縱谷「安全景觀大道」，全長69公里預計2424年全線完工，日前針對劃定的都市計畫道路用地進行光復鄉道路規畫公聽會，由蘇花改工程處主持，預計在台9線250K＋760至251K＋760處進行道路拓寬，原道路拓寬至30米。

拓寬路段鄰近光復大進村，原路段向東西拓寬，位在東側的中興路將擠壓到僅剩4米，大進村長林正立說，中興路是當地40餘戶居民重要道路，加上面對陸橋高牆，縮減後連會車空間的都沒了，希望道路能西移至台糖用地，保留中興路寬。

花蓮縣議會議長張峻也建議，將南側橋樑引道採「立體式迴轉道」規畫，讓居民可以自橋下穿越、連接台9線，下方空間也做為社區空間，既能破除高牆阻礙，又能保留路寬。蕭美琴立委服務處主任林俞君也呼籲公路總局尊重民意，應儘早定案，以利鄉公所進行都市計畫道路變更流程，勿躁進求快。

蘇花改工程處指出，兩項建議將一併列入會議記錄，但因牽涉都市計畫道路變更，若重新啟動變更流程，需要多至少2年時間進行，但因民眾高度共識，將一併列入會議記錄，回報局內研議後續規畫。

(中時 )