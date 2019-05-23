NHL在坦帕灣閃電與卡加利火焰等進攻強勢的球隊紛紛在季後賽中箭落馬後，2018-19賽季史坦利盃決賽戲碼將由波士頓棕熊與聖路易藍調兩支防守軍團領銜主演，再度驗證「進攻贏得比賽，防守贏得冠軍」這句老話。棕熊本季戰力始終維持在高檔，能晉級決賽實至名歸；藍調今年戰績一度在聯盟墊底，球團大膽啟用新秀門將卻讓球隊一路闖進決賽。5/28(二)，08:00史坦利盃決賽將在波士頓北岸花園球館揭開序幕，是藍調能迎來隊史首座史坦利金盃還是棕熊能繼二月的新英格蘭愛國者後，再度替波士頓拿下一座冠軍?

棕熊在東部決賽以直落四橫掃卡羅萊納颶風，繼2012-13球季後再度闖進決賽，本季將尋求隊史第七座金盃。棕熊本季季後賽攻守兩端都有人挺身而出，左翼馬尚德(Brad Marchand)17場賽事有7進球/11助攻的表現，老將柏傑龍(Patrice Bergeron)進攻數據雖不若馬尚德亮眼，但6顆Power Play進球，也替球隊在進攻端挹注不少能量。而門將拉斯科(Tuukka Rask)無疑是棕熊本季季後賽的靈魂人物，17場賽事都先發的拉斯科除了繳出場均失球1.84、救球率94.2%的驚人成績外，還外帶兩場完封勝，東部決賽4場賽事更僅被颶風攻進5球，帶領球隊輕鬆晉級決賽。

藍調首輪對手溫尼伯噴射機與西部決賽對手聖荷西鯊魚的進攻火力都在聯盟前段班，但門將賓寧頓(Jordan Binnington)季後賽仍繳出場均失球2.42、救球率91.4%的成績，證明他的出色防守不是曇花一現。而藍調得分箭頭奧雷利(Ryan O'Reilly)雖然在季後賽被各隊重兵看管，但左翼史瓦茨(Jaden Schwartz)打出生涯季後賽最佳表現，19場賽事有12進球、4助攻的優異表現，其中西部決賽第5戰獨進3球，帶領球隊在客場拿下關鍵的系列賽第3勝，最終以4勝2敗淘汰聖荷西鯊魚，睽違50年後再度在決賽亮相。

兩隊在季後賽的防守效率都相當優異，棕熊門將拉斯科與藍調門將賓寧頓相信都會帶給雙方鋒線不少挫折。進攻端方面，棕熊季後賽的Power Play成功率高達34%，遙遙領先藍調的19.3%，在兩隊都有頂尖門將的情況下，Power Play的把握度在這個系列賽顯得格外重要。另一方面，藍調的進球有很大一部分來自防守反擊，但東部決賽時棕熊後衛群有效箝制颶風的推進仍歷歷在目，如果棕熊迫使藍調只能打陣地戰，藍調進攻端的能量將大大被削弱。而棕熊的進攻已經通過藍衣與颶風兩支防守勁旅的考驗，是本季季後賽少數在攻守兩端都能展現宰制力的球隊。藍調上一次打進決賽的對手正是棕熊，藍調當年慘遭棕熊橫掃，今年是兩隊第二次在決賽交手，預計藍調很難在戰力穩定的棕熊手中贏得首座金盃。

系列賽預測:波士頓棕熊4勝2敗奪冠

(中時電子報)